Штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходам может вырасти на 1000 рублей

07 Февраля 2017 года, 08:40

РОССИЯ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - В Госдуму внемён законопроект об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Об этом говорится в сообщении правительства России.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.18 КоАП, установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2500 рублей. В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей.

По данным МВД, за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года – 19 392 происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19 194 человека.