12 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки

07 Февраля 2017 года, 09:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 426 нарушений Правил дорожного движения.

40 нарушений допущено пешеходами, 12 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 12 водителей. Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 274 нарушения ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.