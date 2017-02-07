В центре Мурманска ограничат движение

07 Февраля 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - В связи с проведением совещания судей судов общей юрисдикции Мурманской области будет запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, а при их отсутствии автотранспорта, принадлежащего: Мурманскому областному суду, Арбитражному суду Мурманской области, Северному флотскому военному суду, гарнизонным военным судам, районным и городским судам области, прокурору Мурманской области, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Управлению ФСБ России по Мурманской области, Управлению МВД России по Мурманской области, управлению Судебного департамента в Мурманской области, главному федеральному инспектору по Мурманской области аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, областному министру юстиции с 00:00 до 17:00 10 февраля:

– по ул. Октябрьской, от Флотского проезда до Рыбного проезда;

– по Рыбному проезду, от арки во двор д. 8 по Рыбному проезду до ул. Октябрьской;

– на площади перед д.13 по ул. Октябрьской.

Указанные участки будут освобождены от автотранспорта.