Рассекречен Hyundai Solaris нового поколения для России

08 Февраля 2017 года, 20:05

Российский офис Hyundai представил Solaris второго поколения для российского рынка. Внешность новинки уже давно не была секретом - новый Solaris в странах Азии продается еще с прошлого года под именем Verna. Теперь же нам известны технические характеристики и комплектации лидера российского авторынка.

Новый Солярис получил платформу от предшественника, так что подвеска осталось без изменений. Спереди здесь установлен МакФерсон, сзади - полузависимая с торсионной балкой. Зато изменились размеры. В длину и ширину автомобиль прибавил 30 мм - до 4405 и 1729 соответственно. Колесная база также выросла на 30 мм - до 2600 мм. Объем багажника увеличился совсем немного - с 470 до 480 литров.

В рулевом управлении электрический усилитель пришел на смену гидроусилителю. Аккумулятор поставили более емкий, а бачок омывателя теперь вмещает больше литров жидкости.

Моторная линейка для Соляриса второго поколения также перекочевала с прошлой модели, но силовые агрегаты прошли апгрейт. Самый мощный - это 1.6-литровый 123-сильный двигатель, который «подкрутили» под новые экологические требования и поставили второй фазовращатель, а также установили впускной коллектор переменной длины. Второй мотор - 1.4-литровый мощностью 99 сил с системой газораспределения. В прошлом поколении этот агрегат выдавал 107 сил - мощность уменьшили ради снижения налоговых тарифов. Оба мотора работают вместе с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

К сожалению, на данный момент в компании не раскрыли стоимость автомобиля, но рассказали о комплектациях и опциях.

Всего будет четыре версии: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Во всех модификациях стоит обязательная для новых автомобилей система ЭРА-ГЛОНАСС.

Комплектация Active включает мотор 1.4 и механическую коробку. Здесь установлены аудиоподготовка, дверные ручки и корпуса зеркал в цвет кузова, стальные диски, передние электростеклоподъемники, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, система стабилизации, регулируемые по высоте кресло водителя с рулем, и даже есть датчики давления в шинах.

Active Plus включает в себя «зимний пакет» с подогревами передних кресел и зеркал, кондиционер, электропривод зеркал, аудиосистему с управлением на руле и разъемами USB и Aux. В этой версии уже можно выбирать мотор и коробку передач.

В комплектации Comfort, помимо всего перечисленного, есть задние электростеклоподъемники, Bluetooth, панель приборов Supervision, кожаная отделка руля и регулировка руля по вылету.

Наконец, версия Elegance включает в себя навигацию, климат-контроль, датчики парковки, света и регулируемый по длине центральный передний подлокотник.

Кроме того, для версий Comfort и Elegance по желанию можно заказать пакеты оснащения Advanced, Winter, Style, Safety, Prestige с дополнительными опциями. Среди них есть подогревы задних сидений, интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида с подсказками, бесключевой доступ, светодиодные фонари и ходовые огни, полный комплект подушек безопасности, литые диски, подогрев лобового стекла с форсунками омывателя и еще много чего полезного.

Старт продаж Hyundai Solaris второго поколения начнется в середине февраля, тогда же дилеры раскроют и цены на новинку. Как и прежде, сборка автомобиля налажена на предприятии в Санкт-Петербурге. Новый Солярис в кузове хэтчбек появится немного позже.