Первым внедорожником Maybach будет Гелендваген

08 Февраля 2017 года, 21:00

Уже давно известно, что суббренд Mercedes-Maybach разрабатывает свой первый внедорожник. Ожидалось, что роскошная версия достанется модели Mercedes GLS, но не тут-то было. Первый внедорожный Maybach построят на базе знаменитого Гелендвагена.

Об этом эксклюзивно сообщает Auto Mail.ru. Как стало известно журналистам, новинка получит имя Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Из названия следует, что автомобиль получит необычный и редкий тип кузова «ландо», когда крыша складывается над задней частью машины, а передний ряд остается «закрыт». Такой вот полукабриолет.

В основе G 650 Landaulet лежит серийная модификация G500 4x4, то есть перед нами настоящий брутальный внедорожник, но с гламурным кузовом. Автомобиль сохранил ту же конструкцию, что и G500 4x4 - крупные тормоза, портальные мосты и блокировки всех дифференциалов на месте. Но есть важное отличие - подвеска у новинки не с парными стойками, а оригинальная, более комфортная.

Колесная база у внедорожного «Майбаха» растянута до 3428 мм, что прибавило 60 см простора для заднего ряда. В общем, задние пассажиры придут в восторг от комфорта и ясного неба над головой.

Под капотом установлен 6,5-литровый бензиновый V12 битурбо, мощностью 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Стоимость Mercedes-Maybach G 650 Landaulet пока неизвестна. Всего немцы намерены выпустить только 99 экземпляров G 650 Landaulet. Старт продаж автомобиля намечен на осень текущего года.