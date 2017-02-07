Сотрудники ГИБДД Мурманской области выявили 506 нарушений правил дорожного движения

08 Февраля 2017 года, 10:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки выявили 506 нарушений правил дорожного движения в Мурманской области. Пешеходы совершили 33 нарушения, 10 из них допущены несовершеннолетними. Пять водителей задержаны в состоянии опьянения, еще пять – за неуплату административных штрафов. Зарегистрировано 12 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 248 нарушений ПДД.

Всего было оформлено 67 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.