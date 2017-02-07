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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Авто » Сотрудники ГИБДД Мурманской области выявили 506 нарушений правил дорожного движения
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 10:43

Сотрудники ГИБДД Мурманской области выявили 506 нарушений правил дорожного движения


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки выявили 506 нарушений правил дорожного движения в Мурманской области. Пешеходы совершили 33 нарушения, 10 из них допущены несовершеннолетними. Пять водителей задержаны в состоянии опьянения, еще пять – за неуплату административных штрафов. Зарегистрировано 12 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 248 нарушений ПДД.

Всего было оформлено 67 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.

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1.
12 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки
2.
Северяне допустили 1442 нарушения ПДД за прошедшие выходные
3.
Северяне допустили 409 нарушений ПДД за прошедшие сутки
4.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений ПДД на территории Мурманской области
5.
Пешеходы Мурманской области совершили 29 нарушений ПДД за прошедшие сутки
 
 
 
 
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