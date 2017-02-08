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Сари
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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Авто » График уборки улиц Мурманска от снега с 8 по 12 февраля
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 15:10

График уборки улиц Мурманска от снега с 8 по 12 февраля


МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 20:00 8 февраля до 8:00 9 февраля

Первомайский округ:

– ул. Морская;

– ул. Бабикова;

– пр. Кольский, от ул. Морской до дома №88 – четная сторона

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от ул. Генерала Журбы до ул. Книповича – нечетная сторона;

– ул. Челюскинцев, от ул. Профсоюзов до ул. Карла Либкнехта – четная сторона

Ленинский округ:

– ул. Хлобыстова, от пр. Героев-североморцев до ул. Свердлова – четная сторона;

– ул. Хлобыстова, от пр. Героев-североморцев до ул. Гончарова – нечетная сторона

 

С 8:00 до 20:00 9 февраля

Первомайский округ:

– ул. Копытова – четная сторона;

– проезд от дома №26 до дома №11А по ул. Шевченко

Октябрьский округ:

– ул. Челюскинцев, от ул. Карла Либкнехта до ул. Профсоюзов – нечетная сторона;

– проезд вдоль домов №№ 14, 16, 20, 22 по ул. Радищева

Ленинский округ:

– ул. Лобова, от ж/д переезда до ул. Ушакова – нечетная сторона;

– ул. Ростинская – четная сторона

 

С 20:00 9 февраля до 8:00 10 февраля

Первомайский округ:

– ул. Щербакова, от дома №34 до пр. Кольского

Октябрьский округ:

– ул. Маклакова, от ул. Скальной до дома №23;

– ул. Радищева, от разворотного кольца до ул. Павлова – четная сторона

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев, от ул. Ивченко до ул. Александра Невского – четная сторона;

– ул. Володарского

 

С 8:00 до 20:00 10 февраля

Первомайский округ:

– ул. Копытова – нечетная сторона;

– проезд от ул. Беринга до проезда Ледокольного, 1

Октябрьский округ:

– ул. Маклакова, от дома №23 до ул. Старостина;

– проезд вдоль домов №№ 75-89 по ул. Старостина

Ленинский округ:

– ул. Ростинская – нечетная сторона;

– пр. Героев-североморцев, от ул. Ивченко до ул. Александра Невского

 

С 20:00 10 февраля до 8:00 11 февраля

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от автопарка до автозаправочной станции – четная сторона

Октябрьский округ:

– ул. Радищева, от ул. Павлова до разворотного кольца;

– ул. радищева, от ул. Павлова до ул. Чехова

Ленинский округ:

– ул. Октябрьская;

– пр. Героев-североморцев, от ул. Александра Невского до ул. Чумбарова-Лучинского

 

С 8:00 до 20:00 11 февраля

Первомайский округ:

– проезд от пр. Кольского, 228 до дома №27 по ул. Копытова;

– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автосалона

Октябрьский округ:

– ул. Полухина, от ул. Фролова до дома №16;

– ул. Фролова – четная сторона

Ленинский округ:

– ул. Мурманская;

– ул. Торцева

 

С 20:00 11 февраля до 8:00 12 февраля

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автосалона – нечетная сторона;

– пр. Кольский, от ул. Баумана до ул. Щербакова – нечетная сторона

Октябрьский округ:

– ул. Радищева от ул. Чехова до ул. Фролова;

– ул. Чехова

Ленинский округ:

– ул. Лобова, ул. Ушакова до ул. Нахимова – нечетная сторона;

– ул. Сафонова – четная сторона

 

С 8:00 до 20:00 12 февраля

Первомайский округ:

– проезд 302 микрорайона;

– ул. Достоевского – четная сторона

Октябрьский округ:

– ул. Фролова – нечетная сторона;

– телецентр

Ленинский округ:

– ул. Сафонова – нечетная сторона;

– ул. Лобова, от ул. Нахимова до ул. Торцева

АГМ

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