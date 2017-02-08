Топливо подорожало на заправках Мурманской области

08 Февраля 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области провело мониторинг цен на нефтепродукты за период с 30 января по 5 февраля.

По данным мониторинга, у ПАО «НК «Роснефть» цены на АИ-92 увеличились на 7 коп., на АИ-95 — на 17 коп., на дизельное топливо — на 33 коп.

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» АИ-92 и АИ-95 подорожало на 20 коп., цены дизельное топливо не изменились.

У ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на АИ-92 и АИ-95 без изменений, зимнее дизельное топливо подорожало на 30 коп.

ООО «Колизей» увеличило цену на АИ-92 на 5 коп., на АИ-95 — на 13 коп., на зимнее дизельное топливо — на 40 коп.

У ООО «Витэк» цена на АИ-92 увеличилась на 26 коп., на АИ-95 — на 24 коп, на зимнее дизельное топливо — на 20 коп.

ООО «Вега» увеличило цены на зимнее дизельное топливо на 60 коп, цены на АИ-92 и АИ-95 не изменились

У ООО «Спецтехнология Плюс» цены остались на прежнем уровне.