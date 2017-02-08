Toyota привезла в Россию новый Prius

08 Февраля 2017 года, 21:30

Российское отделение компании Toyota объявило о старте заказов на новое поколение гибрида Приус, самого популярного в мире. У нас модель будет продаваться в единственной топовой комплектации «Люкс» стоимостью 2 112 000 рублей. Из опций только выбор цвета - «перламутр» за 32 000 рублей и «металлик» за 21 000 рублей.

Силовая установка гибрида состоит из бензинового мотора 1.8 мощностью 98 сил, 72-сильного электродвигателя и никель-металлогидридной батареи. В качестве коробки - бесступенчатый вариатор. Привод - передний. Суммарная мощность гибрида - 122 силы. До первой сотни Приус разгоняется за 10,6 секунд, «максималка» - 180 км/ч. Но главное, это расход топлива - в смешанном цикле автомобиль потребляет всего 3 литра на 100 километров пути.

Вся оптика на Приусе полностью светодиодная, в том числе повторители указателей поворота. Салон и руль обшиты кожей. Приборная панель - цифровая. На центральной панели располагается 7-дюймовый сенсорный дисплей с навигацией. Список электронных «наворотов» обширный: проекционный дисплей на лобовом стекле, камера заднего вида с подсказками, датчики света, дождя, давления в шинах, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль. Кроме того, в оснащении гибрида есть полный комплект подушек безопасности, крепления детских сидений Isofix, система ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений, аудиосистема JBL с 10 динамиками и дополнительный электрический отопитель салона.

Приус никогда не пользовался популярностью в России - прошлое поколение модели раскупили в количестве 900 штук. Больших продаж Тойота не ожидает и сейчас.