Рассекречен дизайн лимузина для президента России

08 Февраля 2017 года, 21:55

У Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) стоит непростая задача - разработать транспортные средства для политической элиты России, в том числе и для президента. Проект получил название «Кортеж» и, судя по всему, находится в финальной стадии. В подтверждение этому, в сети появились изображения будущих автомобилей. НАМИ запатентовал дизайн седана и внедорожника, изображения которых и попали в базу «Роспатента». В разработке также находится минивэн, но его дизайн пока не утвержден.

Если взглянуть на седан, то возникает вопрос - а не Роллс-Ройс Фантом перед нами? Недоумение оставляет массивная решетка радиатора, практически полностью перекочевавшая с автомобилей английского бренда. Может быть в серийном воплощении это не будет так бросаться в глаза, но пока такой элемент в дизайне озадачивает. Кроссовер выглядит самобытно, но здесь та же вызывающая вопросы решетка.

Технические характеристики автомобилей до сих пор не обнародованы. Есть только неофициальные данные, согласно которым президентский лимузин получит турбодвигатель объемом 6.0 мощностью около 800 сил. Работать агрегат будет с девятистиступенчатым «автоматом».

В патентной заявке опубликовано, что автомобили из «Кортежа» получат имя Aurus - это аббревиатура из слов Aurum («золото») и Russia («Россия»). Кроме того, есть данные о мелкосерийном производстве для гражданских - планируется, что в свободную продажу поступит 250-300 «Аурусов».

В гараж особого назначения автомобили «Кортежа» поступят до конца 2017 года. Но публичный дебют машин для высшего политического эшелона России состоится на инаугурации нового президента страны в мае 2018 года.