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В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Главная » Авто » Рассекречен дизайн лимузина для президента России
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 21:55

Рассекречен дизайн лимузина для президента России


У Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) стоит непростая задача - разработать транспортные средства для политической элиты России, в том числе и для президента. Проект получил название «Кортеж» и, судя по всему, находится в финальной стадии. В подтверждение этому, в сети появились изображения будущих автомобилей. НАМИ запатентовал дизайн седана и внедорожника, изображения которых и попали в базу «Роспатента». В разработке также находится минивэн, но его дизайн пока не утвержден.

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Если взглянуть на седан, то возникает вопрос - а не Роллс-Ройс Фантом перед нами? Недоумение оставляет массивная решетка радиатора, практически полностью перекочевавшая с автомобилей английского бренда. Может быть в серийном воплощении это не будет так бросаться в глаза, но пока такой элемент в дизайне озадачивает. Кроссовер выглядит самобытно, но здесь та же вызывающая вопросы решетка.

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Технические характеристики автомобилей до сих пор не обнародованы. Есть только неофициальные данные, согласно которым президентский лимузин получит турбодвигатель объемом 6.0 мощностью около 800 сил. Работать агрегат будет с девятистиступенчатым «автоматом».

В патентной заявке опубликовано, что автомобили из «Кортежа» получат имя Aurus - это аббревиатура из слов Aurum («золото») и Russia («Россия»). Кроме того, есть данные о мелкосерийном производстве для гражданских - планируется, что в свободную продажу поступит 250-300 «Аурусов».

В гараж особого назначения автомобили «Кортежа» поступят до конца 2017 года. Но публичный дебют машин для высшего политического эшелона России состоится на инаугурации нового президента страны в мае 2018 года.

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