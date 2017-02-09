Большинство ДТП с участием детей в Мурманской области совершены по вине водителей

09 Февраля 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Основное количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории Мурманской области совершено по вине водителей: 73% от общего количества случаев. В 2016 году не удалось добиться снижения ДТП с участием детей. Как сообщила инспектор областного УГИБДД Ольга Ратова на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, аварий с участием автобусов, перевозящих группы детей, не допущено. Подобная перевозка находится на постоянном контроле.

Напомним, с 2016 года действует проект по обновлению парка, средства для этого выделялись Минпромторгу. Всего в Заполярье оборудован 81 школьный автобус.