Водитель УАЗа госпитализирован после столкновения с бензовозом в Мурманской области

09 Февраля 2017 года, 14:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром, 9 февраля, на 11 километре автодороги Кировск — Коашва произошла авария с участием бензовоза и УАЗа.

«Водитель автомобиля «Volvo» с прицепом-цистерной при выезде с второстепенной дороги не уступил преимущество УАЗу, который двигался по главной дороге. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя УАЗа», – рассказали «Би-порту» в отделе пропаганды областного ГИБДД.

Для извлечения пострадавшего кузов машины пришлось разрезать спецсредствами, после этого мужчину госпитализировали в городскую больницу.

Фото: hibinform.ru