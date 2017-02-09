Пять ДТП произошло на дорогах Кольского района в январе

09 Февраля 2017 года, 14:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В пяти авариях, произошедших на территории Кольского района, в январе девять человек получили различные травмы. Среди них оказалось два ребенка, которые пострадали в качестве пассажиров.

«Три из пяти аварий произошли в результате выезда на полосу встречного движения при выполнении водителями обгона», – сообщил «Би-порту» сотрудник Госавтоинспекции.

По информации отдела ГИБДД ОМВД по Кольскому району, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано шесть ДТП, где пострадало восемь человек, один погиб.