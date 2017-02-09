Госавтоинспекция Мурманской области подвела итоги работы по осуществлению контрольно-надзорных функций за январь 2017 года

09 Февраля 2017 года, 17:07

МУРМАНСК/ 9 февраля - Всего на территории областного центра в январе 2017 года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. В результате ДТП один человек погиб и 23 человека получили травмы различной степени тяжести. В 15 дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД выявлены и зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия в виде недостатков зимнего содержания, которые послужили причиной аварий.

В рамках контрольно-надзорных функций, полномочия которых определены Административным регламентом исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения МВД России, сотрудники ГИБДД ежедневно проводили обследования улично-дорожной сети города Мурманска с фиксацией недостатков зимнего содержания.

По выявленным нарушениям в отношении Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства», ответственного за содержание и состояние дорог и других дорожных сооружений в областном центре, за ненадлежащее зимнее содержание дорог и улиц города Мурманска составлено 33 административных материала.

Так, в отношении Управления дорожного хозяйства г. Мурманска возбуждено 18 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ. Санкция данной статьи в отношении юридического лица предусматривает штраф в размере 300 тысяч рублей.

Сотрудниками ГИБДД вынесено 18 постановлений в отношении юридического лица ММБУ «Управление дорожного хозяйства» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и других дорожных сооружений.

В рамках административного производства на основании статьи 29.13 КоАП РФ «Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» в адрес организации внесено 18 представлений об устранении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению.

За невыполнение предписаний, выданных на расчистку и уборку от снега дорог общего пользования, составлено и направлено в суд для рассмотрения по существу 13 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль». По каждому протоколу судом вынесено решение о наложении взыскания на организацию в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей.

По ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» привлечено к административной ответственности 2 должностных лица.

В прокуратуру Мурманской области сотрудниками областного управления ГИБДД была направлена информация о ненадлежащем содержании дорог в городе Мурманске. По требованию прокуратуры с целью контроля за соблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения при зимнем содержании дорог Октябрьского, Ленинского и Первомайского административных округов города Мурманска с 16 января 2017 года проводится внеплановая выездная проверка Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства». По итогам проверки будут приняты меры с соответствии с законодательством.

Как отмечает председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области, председатель комиссии по экономическим, экологическим и правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области Алексей Кузьмин, из-за неудовлетворительного содержания дорог возросла нагрузка на личный состав дорожной полиции. Сотрудники ГИБДД из-за увеличения количества ДТП работали без выходных в усиленном режиме. Такая нагрузка на личный состав полиции недопустима, считает Кузьмин.

В условиях Крайнего Севера погодные условия меняются постоянно, могут происходить обильные снегопады и метели, однако это не должно стать оправданием бездействия организаций, отвечающих за содержание и ремонт дорог, подчеркивает Алексей Кузьмин.

Стоит отметить, что работа по контролю за состоянием улично-дорожной сети находится на личном контроле начальника УМВД России по Мурманской области и будет продолжена в полном объеме.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области