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Главная » Авто » В Мурманской области проходит профилактическая операция «Маячок»
 
 
 
 
09 Февраля 2017 года, 19:15

В Мурманской области проходит профилактическая операция «Маячок»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля - С целью укрепления транспортной дисциплины, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП  с участием спецтранспорта и обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения, сотрудники батальона ДПС провели на территории областного центра профилактическое мероприятие «Маячок».

Оперативным службам нередко приходится выезжать на вызов в срочном  режиме, ведь от своевременности их появления зачастую зависит спасение здоровья и жизни, сохранение имущества, стабилизация обстановки. Поэтому поезд служебных автомобилей со включенными световыми и звуковыми сигналами требует от участников дорожного движения особого внимания.

Согласно правилам, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанных транспортных средств  и сопровождаемого им транспорта. Также запрещается обгон данных транспортных средств. Нарушителей ждет в штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от от 1 до 3 месяцев.

Однако практика показывает, что водители не всегда уступают дорогу машинам со спецсигналами — скорой помощи, пожарным автомобилям, машинам дорожно-патрульной службы. Случаи с блокированием проезда спецтранспорта, зарегистрированные в нескольких российских регионах, этому  подтверждение.

Накануне в областном центре в рамках проведения операции «Маячок» колонна из 3 патрульных автомобилей ОБ ДПС ГИБДД и автомобиля  скорой помощи со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом двигалась по основным уличным магистралям города. Обошлось без нарушителей.

Инспекторы ОБ ГИБДД УМВД напоминают, что, согласно правилам, при приближении специальных транспортных средств, бдительность должны проявлять и пешеходы. Они обязаны воздержаться от перехода дороги, а находящиеся на проезжей части – незамедлительно ее освободить. Целью данного правила является обеспечение не только беспрепятственного движения спецтехники, но и безопасности самих пешеходов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД России по Мурманской области)

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