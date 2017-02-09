В Мурманской области проходит профилактическая операция «Маячок»

09 Февраля 2017 года, 19:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля - С целью укрепления транспортной дисциплины, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП с участием спецтранспорта и обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения, сотрудники батальона ДПС провели на территории областного центра профилактическое мероприятие «Маячок».

Оперативным службам нередко приходится выезжать на вызов в срочном режиме, ведь от своевременности их появления зачастую зависит спасение здоровья и жизни, сохранение имущества, стабилизация обстановки. Поэтому поезд служебных автомобилей со включенными световыми и звуковыми сигналами требует от участников дорожного движения особого внимания.

Согласно правилам, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемого им транспорта. Также запрещается обгон данных транспортных средств. Нарушителей ждет в штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от от 1 до 3 месяцев.

Однако практика показывает, что водители не всегда уступают дорогу машинам со спецсигналами — скорой помощи, пожарным автомобилям, машинам дорожно-патрульной службы. Случаи с блокированием проезда спецтранспорта, зарегистрированные в нескольких российских регионах, этому подтверждение.

Накануне в областном центре в рамках проведения операции «Маячок» колонна из 3 патрульных автомобилей ОБ ДПС ГИБДД и автомобиля скорой помощи со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом двигалась по основным уличным магистралям города. Обошлось без нарушителей.

Инспекторы ОБ ГИБДД УМВД напоминают, что, согласно правилам, при приближении специальных транспортных средств, бдительность должны проявлять и пешеходы. Они обязаны воздержаться от перехода дороги, а находящиеся на проезжей части – незамедлительно ее освободить. Целью данного правила является обеспечение не только беспрепятственного движения спецтехники, но и безопасности самих пешеходов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД России по Мурманской области)