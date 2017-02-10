Два пешехода получили различные травмы при ДТП в Мурманске

10 Февраля 2017 года, 10:39

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске за прошедшие сутки пострадало два пешехода. Первое ДТП произошло около 16:00 во дворе дома №66 по проспекту Кольский. Водитель «Audi» двигаясь задним ходом, сбил 70-летнюю женщину. Она была обслужена амбулаторно.

Позже в 18:00 в районе дома №33 на улице Верхнеростинское шоссе управлявший «Renault», допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

«Пострадавший госпитализирован. По данному факту проводится проверка», – сообщили в областном ГИБДД.

Напомним, также 9 февраля в результате аварии водитель УАЗ, мужчина 47 лет, госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: hibinform.ru