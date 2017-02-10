Сотрудники ГИБДД за сутки задержали 17 северян, которые не выплатили штраф

10 Февраля 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за девятое февраля сотрудниками ГИБДД выявлено 466 нарушений правил дорожного движения. За неуплату административных штрафов были задержаны 17 водителей.

Выявлено, что пешеходами допущено 40 нарушений, шесть из них совершено несовершеннолетними. Помимо этого восемь человек задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, также зарегистрировано пять выездов на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 224 нарушения. Всего было оформлено 70 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.