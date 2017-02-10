Первому троллейбусному депо в Мурманске сегодня исполнилось 55 лет

11 Февраля 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 11 февраля/ БИ-ПОРТ — 55 лет назад, 11 февраля 1962 года, состоялось торжественное открытие первого троллейбусного депо в Мурманске.

Депо, рассчитанное всего на 25 машин ЗиУ-5, появилось на улице Карла Либкнехта. В день открытия на линию протяженностью около 9 километров вышли первые троллейбусы по маршруту улица Карла Либкнехта – областная больница.

За рулём головной машины был молодой водитель Владимир Степанович Киселёв, удостоенный впоследствии звания «Почётный работник электротранспорта России».

Сейчас троллейбусное хозяйство в Мурманске обслуживают два депо: троллейбусное депо №1 на Карла Либкнехта и троллейбусное депо №2 на Свердлова.