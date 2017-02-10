ГИБДД Мурманской области предупреждает автовладельцев о необходимости своевременной перерегистрации транспортных средств

10 Февраля 2017 года, 13:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля - За 2016 год сотрудниками Госавтоинспекции региона на основании фотоматериалов, полученных с комплексов автоматической фиксации, направлено правонарушителям более 184 тысяч постановлений.

Случается, постановление об административном наказании, получает уже бывший владелец автомобиля, продавший свое транспортное средство. Происходит это в том случае, если новый собственник не перерегистрировал автомобиль в ГИБДД на свое имя. В соответствии с действующим законодательством он обязан был сделать это в течение десяти дней.

Чтобы избежать последствий недобросовестности нового владельца автомобиля, прежний его собственник, в соответствии с п.60.4 Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, вправе обратиться в подразделение Госавтоинспекции. Предъявив документы, удостоверяющие личность, и договор купли-продажи, он может прекратить регистрацию проданного транспортного средства. Государственная пошлина за данную услугу не взымается. Обратиться по вопросу прекращения регистрации автомобиля также можно и через Интернет-ресурс gosuslugi.ru.

Своевременные действия как прежних, так и новых владельцев автомобилей позволят избежать неудобств, связанных с обжалованием вынесенных постановлений о нарушениях ПДД.