Продажи легковых автомобилей сократились на 5% в России

10 Февраля 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Продажи легковых автомобилей в России сократились на 5% и составили в январе 2017 года примерно 80 тысяч машин. При этом дилеры ожидают рост к концу года – на 5-10%. Автомобильный эксперт Алексей Аксенов в эфире радио «Sputnik» подчеркнул, что показательными станут первые месяцы весны. В это время происходит традиционное оживление на рынке и люди начинают менять машины.

«В целом по рынку 11% падение. Относительно неплохо шли дела у тех, кто имеет производство в России и имеет лоукост-модели. Они создают объем продаж, что позволяет выжить дилерам, потому что, если продажи падают, сокращается база людей, которая обслуживается, – поясняет эксперт. – Автопроизводители стараются удерживать цены в приемлемых рамках относительно того, что наш курс валюты рухнул в два раза. Соответственно, демпингуя, создается база машин, которые будут в ближайшие три года обслуживаться у официальных дилеров, давая им зарабатывать на этом обслуживании и каких-то допуслугах».

По словам Аксенова, не стоит ждать снижения цен на автомобили в скором времени.

«Если есть необходимость менять машину, то это можно сделать и сейчас, и весной. Если нет крайней необходимости, можно еще поездить на своем автомобиле или выбрать подержанную, потому что рынок подержанных машин как раз сейчас на подъеме», – подчеркнул он.

Фото: AMSRUS