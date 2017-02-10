В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

10 Февраля 2017 года, 15:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля - На территории Мурманской области продолжается очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», задача которого не только выявить нарушения, которые допускают пассажироперевозчики, но и не допустить ДТП, которые могли бы произойти по причине этих нарушений.

Рейды по проверке транспортных средств проходят по всему региону. Сегодня в областном рейде в центре внимания Госавтоинспекции оказались маршрутные такси. Для инспектирования «маршруток» дополнительно были приглашены судебные приставы и народная дружина. Также участие в проверке приняли представители администрации.

Как отмечают инспекторы ГИБДД, большая часть нарушений связана с технической неисправностью выходящих на линию машин. «Лидеры» среди технеисправностей – разная резина на колесах одной оси. Даже сегодня у первого же проверяемого автомобиля было выявлено это нарушение. При этом на одном колесе «маршрутки» была зимняя резина, а на втором – летняя.

Всего с начала проведения операции «Автобус» по области было проведено более 550 проверок, в ходе которых выявлено 60 нарушений. Также было зафиксировано 36 фактов технических неисправностей, из которых 13 – это отсутствие в машине тахографа. По результатам уже проведенных проверок возбуждено 5 административных дел в отношении юридических лиц.