Дорога на Териберку закрыта по погодным условиям

12 Февраля 2017 года, 18:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Проезд по автодороге Кола-Серебрянские ГЭС от 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка закрыты. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманскавтодоре. Причина ограничения движения – погодные условия.

Ввиду сложных погодных условий закрыты для проезда автодорога Кола - Серебрянские ГЭС от 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.

Кроме того, сегодня для проезда закрыты автодороги Заполярный-Сальмиярви и участок дороги от отворотки на Заозрёск и до посёлка Спутник.