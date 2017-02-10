Трое северян пострадали в ДТП в Печенгском районе

12 Февраля 2017 года, 21:53

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня во второй половине дня в Печенгском районе в результате ДТП пострадали три человека. Авария произошла на трассе Р-21 «Кола» в районе 1534 км.

Как сообщили «Би-порту» в оперативных службах, с места ДТП госпитализирован военнослужащий одной из войсковых частей. Ещё двое обслужены амбулаторно.

Напомнинм, в результате усиления ветра некоторые дороги в регионе остаются закрытыми. В частности, закрыты автодороги Заполярный-Сальмиярви, на Териберку, а также ограничено движение по трассе «Кола» в посёлка Спутник.