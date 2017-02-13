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Главная » Авто » Mazda CX-5 нового поколения начнут выпускать во Владивостоке
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 19:24

Mazda CX-5 нового поколения начнут выпускать во Владивостоке


В ноябре 2016 года на автошоу в Лос-Анджелесе компания Mazda представила второе поколение кроссовера CX-5. На российский рынок «второй» CX-5, как и предшественник, будет поставляться с Дальнего Востока. Об утверждении производства новинки на дальневосточном заводе «Мазда Соллерс» сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Сейчас на совместном предприятии Мазды и «Соллерса» во Владивостоке собирают седан Mazda6 и кроссовер CX-5 предыдущего поколения. Как рассказали «Автостату» в пресс-службе предприятия, план производства на 2017 год находится на уровне прошлого года, завод работает в две смены.

По данным «Автостата», в 2016 году предприятие «Мазда Соллерс» выпустило 24 110 автомобилей, что на 4,3% меньше, чем в 2015-м. Более 75% собранных машин пришлось на CX-5.

«По итогам 2016 года кроссовер Mazda CX-5 остается бестселлером марки на российском рынке с показателем 15790 реализованных машин. Продажи седана Mazda6 составили 5109 единиц, что на 23% меньше по сравнению с 2015 годом», - добавили аналитики агентства.

Во время презентации нового CX-5 инженеры Мазды рассказали, что перед ними поставили задачу улучшить новую модель по сравнению с предшественником в каждой характеристике, даже если это будет совсем небольшое улучшение. Кроссовер стал больше, просторнее, комфортнее и безопаснее. Жесткость кузова выросла на 15,5% - этого удалось достичь благодаря широкому использованию высокопрочных сталей.

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В список оснащения CX-5 входят система интеллектуального полного привода i-Activ AWD (не допускает проскальзывание передних колес с моментальным перебросом тяги на заднюю ось), функция G-Vectoring Control (имитация блокировки переднего дифференциала для улучшенной отзывчивости и устойчивости на дороге), комплекс систем безопасности i-Activsense (распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и др.). Помимо этого, новый CX-5 получил аудиосистему Bose с 10 динамиками и с активным шумоподавлением, а также тормозную систему с функцией автоматического удержания автомобиля после полной остановки.

Модернизированную линейку моторов CX-5 второй генерации получил от предшественника. Кроссовер оснащается бензиновыми двигателями Skyactiv-G 2.0 и 2.5, а также дизельным агрегатом Skyactiv-D 2.2. Мощность моторов компания пока не раскрыла. Все силовые установки работают вместе с шестидиапазонными «механикой» и «автоматом».

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