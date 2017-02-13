Рассекречен экстерьер новой модели от DS Automobiles

13 Февраля 2017 года, 21:00

DS Automobiles - это премиальный суббренд Citroen, автомобили которого с сентября 2015 года отделились от материнской компании. Сейчас у DS Automobiles есть три модели: компактный хэтчбек DS3, хэтчбек DS4, версия с увеличенным клиренсом DS4 Crossback и флагманский DS5, тоже хэтч. Есть еще паркетник DS6 WR, но он продается исключительно в Китае и является глубокой переделкой модели DS4.

Но в модельной гамме французского бренда скоро будет пополнение - как сообщает Autocar, весной в Женеве предстанет во всей красе довольно крупный кроссовер DS7. И уже сейчас, до официальной премьеры, мы знаем как он будет выглядеть.

Спасибо стоит сказать блогу Сitronfeng, опубликовавшему снимки DS7 полностью без камуфляжа. Фотографии не самого высокого качества, но по ним можно понять, что из себя будет представлять новинка. Новинка обладает «спокойным» и довольно приятным дизайном, который особо ничем не выделяется, но и не отталкивает. Дизайнеры явно хотели сделать модель, которая подойдет для большинства клиентов.

Про технические характеристики на данный момент известно, что будущий флагман марки DS Automobiles получит гибридную и полностью электрическую версию, а также множество инновационных электронных помощников, среди которых, конечно же, будет система автономного вождения для шоссе и автобанов. В состав гибридной модификации войдет дизель DVR объемом 1,5-литра. Будут и бензиновые двигатели с топовым 240-сильным агрегатом. Среди коробок передач ожидается восьмиступенчатый автомат с несколькими режимами работы.

Сейчас в России продаются модели DS3, DS4, DS4 Crossback. У нас любят большие кроссоверы, поэтому есть шанс, что российский офис Citroen даст зеленый свет для оригинального DS7. Основными конкурентами премиального французского паркетника станут Audi Q5, BMW X3 и Mercedes GLC.