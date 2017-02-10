Человек погиб в лобовом столкновении автомобилей в Мурманске

13 Февраля 2017 года, 12:10

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности сегодняшней аварии, произошедшей на съезде с Восточно-объездной дороги на улицу Планерная в Мурманске. Водитель автомобиля «Chevrolet» скончался в больнице, также в тяжелом состоянии госпитализированы пассажирки автомобилей «Chevrolet» и «Toyota».

«Водитель автомобиля «Chevrolet» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Toyota». Следовавший за «Toyota» водитель автомобиля «Skoda» не смог избежать ДТП и въехал во впереди идущий автомобиль. По факту ДТП проводится проверка», – сообщили «Би-порту» в областном ГИБДД.