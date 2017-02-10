В Мурманской области за минувшие выходные в ДТП погиб один человек

13 Февраля 2017 года, 12:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

10 февраля в Мончегорске водитель автомобиля «Тойота Королла» допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с такси «Дэу Матиз», в салоне которого находились четыре пассажира. В результате водитель «Дэу Матиз», 50-летний мужчина, скончался в больнице, водитель «Тойота Королла» и пассажиры «Дэу Матиз» госпитализированы.

10 февраля на дороге «Кола-Серебрянская ГЭС» водитель автомобиля «Митсубиси» выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В результате пассажир автомобиля ВАЗ-2106, годовалый мальчик, обслужен амбулаторно.

10 февраля на дороге «Кировск-Коашва» водитель, управляя автомобилем «Вольво», не зарегистрированным в установленном порядке, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». В результате происшествия пассажир «Форд Фокуса» обслужен амбулаторно.

11 февраля в Кировске водитель автомобиля ВАЗ-21150 допустил наезд шестилетнего мальчика, перебегавшего проезд. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

12 в Мурманске на улице Полярные Зори водитель автомобиля «Вольво» допустил наезд на девушку 23 лет, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате происшествия девушка была обслужена амбулаторно.

12 февраля на дороге «Кола – Верхнетуломский - КПП Лотта» произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Пассат», автомобиля ВАЗ-21099 и автомобиля ВАЗ-21130. Водитель «Фольксвагена» допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099, который, двигаясь по инерции, столкнулся с ВАЗ-21130. Пассажир ВАЗ-21099 был госпитализирован.