Два пьяных водителя устроили ДТП с пострадавшими в Кольском районе

13 Февраля 2017 года, 14:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера, 12 февраля, на автодороге «Кола-Верхнетуломский – КПП Лотта» произошла авария с участием трех автомобилей. В ней пострадал 23-летний пассажир ВАЗа-2109.

«Volkswagen Passat» двигался в направлении поселка Тулома. Примерно в 21:20 он выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с ВАЗ-2109, который развернуло поперек проезжей части и движущийся следом за ним ВАЗ-21130 также не смог избежать ДТП. Позже водитель «Volkswagen Passat», 41-летний житель Туломы, отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

«В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК. Ранее гражданин привлекался по аналогичной статье, и приговором мирового судьи от 26 мая 2016 года ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на два года», – сообщила «Би-порту» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Кольскому району Нина Дмитриева.

Кроме этого при проведении медицинского освидетельствования было установлено, что алкоголь употребил другой водитель, а именно 31-летний житель Туломы, управлявший ВАЗом-2109. В отношении него был составлен административный материал.