Mercedes представил первый внедорожник от Maybach

14 Февраля 2017 года, 19:07

Недавно мы писали, что первым внедорожником Mercedes-Maybach станет знаменитый Гелендваген в редком кузове ландо. В компании решили не ждать дебюта новинки на весеннем моторшоу в Женеве и заранее рассказали подробности об роскошном внедорожнике.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet построен на базе Mercedes-Benz G500 4×4, то есть грязи эта гламурная модель не боится вообще. Конструкция содержит портальные мосты и блокировки всех дифференциалов. Но есть важное отличие - подвеска у G650 Landaulet не с парными стойками, а оригинальная, более комфортная. По сравнению с G500 4×4, модификация от Maybach длиннее на 850 мм - 5345 мм. Колесная база тоже прибавила - 3428 мм (+578 мм), но высота стала меньше на 10 мм - 2235 мм. Клиренс остался тем же - внушительные 450 миллиметров.

Колеса - 22-дюймовые размерностью 325/55. Колесные арки сделаны из карбона, есть противоподкатные брусья и полноразмерная запаска со встроенным кронштейном для стоп-сигнала. Мягкий тканевый верх, закрывающий заднюю часть автомобиля, оснащен электроприводом.

Под капотом у внедорожного Maybach установлен могучий V12 битурбо AMG. Мощность силового агрегата составляет 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Коробка передач - семиступенчатый «автомат».

Самое интересное в машине, помимо редкого кузова, это пространство для задних пассажиров. Для них установлены кресла от флагманского S-Class с всевозможными электрорегулировками, подставкой для ног, трансформацией в лежачее положение, отделкой двухцветной телячьей кожей и несколькими видами массажей, в том числе с эффектом горячих камней. Заднее пространство отгорожено от передней части выдвижной стеклянной перегородкой с регулируемой прозрачностью.

Между креслами находится консоль управления, с помощью которой управляется климат-контроль, передняя перегородка, складный вверх и освещение. Для развлечения есть два 10-дюймовых монитора высокого разрешения и охлаждаемые подстаканники.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet выпустят в количестве 99 экземпляров. Сборку наладят на заводе Magna Steyr в Австрии, а продажи начнутся осенью текущего года. Стоимость внедорожника компания пока не сообщила.