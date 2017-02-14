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Главная » Авто » Семь ДТП за час с участием одного автомобиля
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 20:00

Семь ДТП за час с участием одного автомобиля


На Украине обнаружена, пожалуй, самая невезучая Honda Civic в мире. Портал Quto.ru выложил видео, на котором в припаркованный во дворе японский седан, менее чем за час врезались семь других автомобилей.

Произошедшее записала видеокамера наружного наблюдения. Так как все водители не справились с управлением в одном и том же месте, можно предположить, что проблема кроется в гололеде или в глубокой колее. Участниками мелкого ДТП стали два Daewoo Lanos, Peugeot 107, еще одна Honda Civic, Toyota Corolla, Toyota Avensis и Volkswagen Caddy.

Примечательно, что все водители, кроме человека за рулем VW, покинули место столкновения. А согласно кодексу Украины об административных правонарушениях, за оставление места ДТП предусмотрено наложение штрафа от 15 до 18 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.

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