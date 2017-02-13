Восемь водителей Мурманской области задержаны за неуплату штрафов

14 Февраля 2017 года, 10:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за движением за прошедшие сутки выявлено 433 нарушения правил дорожного движения. Восемь водителей были задержаны за неуплату административных штрафов, еще шесть человек – за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того 17 нарушений допущено пешеходами, из них шесть нарушений совершили несовершеннолетние.

Зарегистрировано восемь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 212 нарушений ПДД. Всего было оформлено 77 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.