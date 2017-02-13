В центре Мурманска столкнулись два автомобиля

14 Февраля 2017 года, 10:30

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске на перекрёстке возле Ледового дворца спорта произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля «Хёндэ» при повороте налево с улицы Челюскинцев на улицу Профсоюзов не предоставила преимущества автомобилю «Опель», двигавшемуся по улице Коминтерна, в результате чего произошло столкновение. На месте ДТП работают спасатели, скорая помощь, сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия водители обоих автомобилей обслужены амбулаторно.

От редакции:

Так случилось, что за рулём пострадавшей от удара машины находился сотрудник «Би-порта», который возвращался с задания. На место аварии очевидцы вызвали «скорую», так как была неочевидна степень увечий. Медики подъехали в течение нескольких минут, тут же подоспели спасатели, которые осмотрели авто и предотвратили возгорание. А вот дальше начинается самое интересное: очевидцы и участники ДТП в течение 15-20 минут пытались… дозвониться до ГИБДД. При этом мимо проехали два (!) автомобиля ДПС, экипажи которых демонстративно отвернулись от места аварии и проехали дальше. После этого происшествия под сомнением оказывается и без того никчёмная работа гаишников, которые не то чтобы организовать движение не могут, бесцельно размахивая палочкой, но и их человеческие качества.

От имени редакции выражаем признательность бригаде «скорой помощи» и спасателям, которые прибыли незамедлительно и оказали поддержку нашему сотруднику.