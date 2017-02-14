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Главная » Авто » 15 февраля планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 12:00

15 февраля планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 15 февраля, в среду, планируется проведение взрывных работ в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Взрывные работы запланированы 15 февраля с 14.30 до 15.00. Перекрытие движения транспорта не планируется.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанной автодороге.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /

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На время взрывных работ 25 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
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22 января планируются взрывные работы в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»
 
 
 
 
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