Сбитым пешеходом в центре Мурманска оказался ребенок

14 Февраля 2017 года, 11:03

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Пострадавшей в утреннем ДТП оказалась девочка, 2006 года рождения. Она переходила нерегулируемый пешеходный переход на улице Карла Либкнехта, когда водитель автомобиля «Hyundai», выезжал со двора, поворачивая в сторону улицы Челюскинцев.

Инспектор по пропаганде ОБ ДПС по Мурманску Евгения Новикова рассказала «Би-порту», что ребенок получил незначительные травмы, и госпитализация не потребовалась, она также обратилась к водителям с просьбой быть более внимательными вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

Фото: Мурманск ДТП ЧП