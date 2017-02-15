В Испании подделывали Ferrari и Lamborghini

15 Февраля 2017 года, 19:00

В испанской Жироне местные умельцы организовали нелегальный бизнес на поддельных суперкарах. Как сообщает Quto.ru со ссылкой на местное издание La Voz de Galicia, у мошенников был собственный цех, где они вручную изготавливали из стеклопластика кузова, а моторы, подвески и прочие агрегаты брали от обычных массовых моделей. Чаще всего использовалась начинка от автомобилей Peugeot и Toyota.

Впрочем, некоторые детали были оригинальные: шильдики, логотипы, иногда и колесные диски. Но в целом качество сборки было далеко от стандартов Маранелло. Интересно, что документы на подделки также были по большей части 100% оригинальные, от настоящих машин.

Всего полицейские обнаружили 14 произведений автомобильного «искусства», которые находились на разных этапах постройки. Из готовых были только четыре подделки Ferrari. Аферисты собирали такие модели, как 458 Italia, F430 Spider и 430 Scuderia. Купить «почти Ferrari» можно было через специально созданный сайт. Там один из таких автомобилей предлагался за 43 000 долларов. Для оригинального итальянского суперкара это, конечно, дешево, но за плохо собранную фальшивку уже дороговато.

Как выглядело кустарное производство «суперкаров» можно посмотреть в видео: