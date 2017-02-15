В Испании подделывали Ferrari и Lamborghini

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Мурманский индустриальный колледж приглашает на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает на День открытых дверей
Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
 
 

Видеоновости16+

Северяне о нападении на мурманского почтальона: «Почтальоны ходят без охраны? Это ужасно!»
 
 
 
 

Курсы валют 15.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3352
-0,4222
1 USD
Доллар США
57,7388
-0,3231
1 EUR
Евро
61,2955
-0,4707
10 NOK
Норвежских крон
68,9970
-0,3969
10 SEK
Шведских крон
64,8204
-0,3928
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
6.4 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

Цены в России выросли с начала года на 0,7%
15 Февраля 2017, 16:12
Цены в России выросли с начала года на 0,7%
Дмитрия Сокова назначили на должность главы российского направления бизнеса «ЕвроХим»
15 Февраля 2017, 15:16
Дмитрия Сокова назначили на должность главы российского направления бизнеса «ЕвроХим»
Дорога к Териберке и Туманному открыта
15 Февраля 2017, 14:20
Дорога к Териберке и Туманному открыта
Артур Парфёнчиков назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия
15 Февраля 2017, 13:26
Артур Парфёнчиков назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия
 
 
 
 

Самое читаемое

Автомобиль перевернулся на крышу в Мурманске
15 Февраля 2017, 11:00
Останки неопознанного тела обнаружены в Мурманской области
15 Февраля 2017, 10:40
В районе поликлиники №5 в Мурманске произошла протечка водопровода
14 Февраля 2017, 20:27
Усиление ветра ожидается на севере Мурманской области
15 Февраля 2017, 11:44
В Мурманске выросла средняя стоимость квадратного метра жилья
15 Февраля 2017, 10:27
Семь ДТП за час с участием одного автомобиля
14 Февраля 2017, 20:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » В Испании подделывали Ferrari и Lamborghini
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 19:00

В Испании подделывали Ferrari и Lamborghini

2 2

В испанской Жироне местные умельцы организовали нелегальный бизнес на поддельных суперкарах. Как сообщает Quto.ru со ссылкой на местное издание La Voz de Galicia, у мошенников был собственный цех, где они вручную изготавливали из стеклопластика кузова, а моторы, подвески и прочие агрегаты брали от обычных массовых моделей. Чаще всего использовалась начинка от автомобилей Peugeot и Toyota.

Впрочем, некоторые детали были оригинальные: шильдики, логотипы, иногда и колесные диски. Но в целом качество сборки было далеко от стандартов Маранелло. Интересно, что документы на подделки также были по большей части 100% оригинальные, от настоящих машин.

Всего полицейские обнаружили 14 произведений автомобильного «искусства», которые находились на разных этапах постройки. Из готовых были только четыре подделки Ferrari. Аферисты собирали такие модели, как 458 Italia, F430 Spider и 430 Scuderia. Купить «почти Ferrari» можно было через специально созданный сайт. Там один из таких автомобилей предлагался за 43 000 долларов. Для оригинального итальянского суперкара это, конечно, дешево, но за плохо собранную фальшивку уже дороговато.

Как выглядело кустарное производство «суперкаров» можно посмотреть в видео:

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта