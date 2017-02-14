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Главная » Авто » Шесть аварий произошло на дорогах Мурманской области за последние сутки
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 12:00

Шесть аварий произошло на дорогах Мурманской области за последние сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД зарегистрировано шесть ДТП, которые произошли на территории Мурманской области за последние сутки. В них восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Одно ДТП было зафиксировано в Мурманске на улице Верхне-Ростинское шоссе в районе первого дома. Управлявший «Renault» не учел состояние проезжей части и в 00:22 допустил столкновение со встречным автомобилем «Lada Priora». 29-летний пассажир «Renault» обратился за помощью амбулаторно. Позже в 06:40 на восьмом километре дороги «Апатиты-Кировск» водитель, управляя автомобилем «Kia Rio», не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с ВАЗ-21110. Оба водителя были госпитализированы медиками.

Следующая авария произошла в Мончегорске. Водитель «Mitsubishi Outlander» двигался со стороны улицы Ленинградской Набережной в сторону проспекта Металлургов и на встречной полосе столкнулся с ВАЗ-21099.

«Водитель «Mitsubishi» не учел состояние дорожного покрытия, в результате чего допустил занос с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Пассажирка автомобиля «ВАЗ 21099» госпитализирована», – уточнили в областном ГИБДД.

В Мурманске на улице Челюскинцев, в районе дома 28, водитель «Skoda» при торможении не справился с управлением. В результате столкнулся с автомобилем «Pontiac» на встречной полосе. Его в свою очередь отбросило на автомобиль «Volvo». Водителям транспорта «Skoda» и «Pontiac» была оказана амбулаторная помощь. Помимо этого в 14:45 на Кольском проспекте управлявший автомобилем «Honda», двигаясь со стороны улицы Пономарева в сторону проспекта Ленина, при торможении не справился с управлением, и также выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», пассажирка которого обслужена амбулаторно.

Напомним, в Мурманске по улице Карла Либкнехта была сбита девочка, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Кроме этого на перекрёстке возле Ледового дворца спорта произошло столкновение двух автомобилей, за рулём пострадавшей от удара машины находился сотрудник «Би-порта».

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