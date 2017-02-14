Скидка в 50% не сократила количество неплательщиков за нарушение ПДД

15 Февраля 2017 года, 12:25

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Возможность заплатить за нарушение ПДД со скидкой в 50% не сократила количество неплательщиков в стране. В 2016 году было возбуждено на 43% больше дел о взыскании штрафов ГИБДД, чем год назад. В целом по России было заведено 25 миллионов дел, при этом в течение года судебным приставам удалось собрать у должников больше 14 миллиардов рублей. Эксперты считают, что закон о скидке на оплаченные в течение 20 дней штрафы себя полностью оправдал. Количество неплательщиков возросло из-за увеличения числа камер видеофиксации и появления электронного документооборота между ФССП и ГИБДД.

По данным «Известий», в 2016 году сотрудники Госавтоинспекции вынесли более 87 миллионов штрафных постановлений, оплачено около 61,3 миллиона штрафов, 41,4 из которых – с использованием права на 50% скидку, это 67,5% от общего количества. Изначально в Министерстве финансов подобная мера вызывала опасение, ведь бюджет не получит половину собираемой суммы.

«Время показало, что закон заработал. Сейчас большинство незначительных штрафов оплачивается со скидкой, а самое главное – бюджетные сборы только увеличились», – рассказал изданию депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков, который разрабатывал поправки в федеральный КоАП.

С 15 января 2016 года вступил в силу закон «Об исполнительном производстве», согласно ему трем категориям граждан, задолжавшим более 10 тысяч рублей, управлять автомобилем запрещено.

«Это неплательщики штрафов ГИБДД, злостные алиментщики и люди, совершившие уголовное преступление, в результате которого кто-то получил тяжелые увечья или семья потеряла кормильца, но не выплатившие компенсацию пострадавшим. Закон хорошо помогает собирать штрафы. После его появления увеличились выплаты штрафов и алиментов. Есть злостные неплательщики, которые погасили серьезные долги до 800 тысяч рублей», – подчеркнул Лысаков.

Ранее в УГИБДД по Мурманской области отмечали, что для автомобилистов более актуальна подписка на уведомления о новых штрафах через Единый портал государственных услуг. Она позволяет оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма.