В Дубае запустят беспилотное аэротакси

15 Февраля 2017 года, 20:34

Помните мегаполисы будущего из фантастических фильмов, где среди небоскребов летают различные транспортные средства? Примерно такую же картину можно будет наблюдать в Дубае уже этим летом.

Как сообщают Вести.Hi-Tech, в июле власти Дубая запустят первое в мире летающее такси для всех жителей и гостей эмирата. Об этом заявил на Всемирном правительственном саммите руководитель Управления дорог и транспорта эмирата Маттар аль-Тайер.

Перевозить пассажиров будет одноместный беспилотный дрон EHang 184, разработанный одноименной китайской компанией. Масса дрона - всего 250 килограммов. Грузоподъемность летательного аппарата составляет 100 кг, поэтому крупногабаритные пассажиры, скорее всего, воспользоваться услугами аэротакси не смогут.

EHang 184 оснащен восемью электромоторами мощностью 106 кВт - по одному мотору на каждый из винтов. Электромоторы питаются от комплекта батарей емкостью 14,4 кВт/ч. Полной зарядки хватает на 40-50 километров полета или около 23 минут. Чтобы полностью зарядить батареи потребуется от двух до четырех часов. Летать дрон будет со средней скоростью в 100 км/ч, а его «максималка» составит 160 км/ч.

Выбор точки назначения осуществляется через сенсорный экран, установленный в кабине. Нет, улететь куда заблагорассудится в первое будет нельзя - в компьютер дрона прописаны определенные маршруты для полетов. Остается только выбрать финальную точку из доступных. За полетами беспилотников круглосуточно будут следить из удаленного командного центра.

Судя по всему, направление аэротакси с каждым годом будет расти в геометрической прогрессии. О своих планах испытать до конца текущего года прототип беспилотного летающего такси заявили в Airbus. Кроме того, над своим летающим транспортом работает и вездесущий Uber.

В видеоролике от EHang показан процесс посадки в дрон и выбор точки назначения: