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Главная » Авто » Pagani показала родстер Huayra за 2 миллиона евро
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 21:00

Pagani показала родстер Huayra за 2 миллиона евро


Производитель суперкаров компания Pagani представила открытую версию купе Huayra. Как сообщил основатель марки Горацио Пагани, это был «самый сложный проект за всю историю нашего бренда».

Получилась уникальная ситуация: версия с открытым верхом стала легче и жестче купе. Это стало возможно благодаря новому монококу, разработанному специально для родстера. Монокок сделан полностью из таких композитных материалов как карбон, титан и материала Triax (сплав АБС-пластика с полиамидами). В итоге родстер оказался легче купе на 80 кг - масса суперкара составляет 1280 кг. А жесткость увеличилась на 52%.

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Для новинки предлагается два варианта крыши. Если нужно основательно «закрыть» родстер, то для этого в гараже надо установить жесткую крышу с прозрачной стеклянной частью. В случае, если начался дождь, то на помощь придет мягкий складной верх с карбоновым каркасом, который в сложенном состоянии легко помещается в багажнике.

Еще одно отличие родстера от купе заключается в дверях. Из-за другого монокока пришлось отказаться от эффектных подъемных дверей в стиле «крыло чайки». Вместо них на автомобиль поставили традиционные распашные двери.

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Подвеску для родстера тоже переработали. В ее конструкции используются кованые рычаги из нового алюминиевого сплава HiForg, разработанного специально для этой модели. По сравнению с купе, эти рычаги на четверть легче.

Опять таки специально для родстера, компания Brembo разработала новую тормозную систему с углеродокерамическими вентилируемыми дисками диаметром 380 мм спереди и сзади. Тормозные суппорта установлены шести и четырехпоршневые. Колесные диски оригинального дизайна размерностью 20-дюймов спереди и 21-дюйм сзади выполнены из кованого алюминиевого сплава.

Пожалуй, единственные вещи, которые перекочевали в родстер из купе без изменений, это салон и силовая установка. Интерьер отличается разве что новыми цветовыми сочетаниями. За пассажирскими сиденьями установлен все тот же двигатель V12 объемом шесть литров от Mercedes-AMG. Только мощность мотора подняли с 730 до 764 лошадиных сил. Коробка передач - семиступенчатый «робот» Xtrac.

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В Pagani пока не предоставили динамические характеристики новинки. Стандартное 730-сильные купе разгоняется до первой сотни за 3,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 370 км/ч.

Всего будет выпущено 100 родстеров Pagani Huayra. И все они уже проданы. Стоимость суперкара составляет 2 280 000 евро. Живьем на автомобиль можно будет посмотреть на Женевском моторшоу, где Горацио Пагани официально представит свое последнее творение.

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