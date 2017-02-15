В дилерском центре Лексус - Мурманск «Роскошные недели Lexus»

16 Февраля 2017 года, 09:30

В феврале 2017 года бренд Lexus объявляет «Роскошные недели», в рамках которых клиентам предлагаются привлекательные условия на приобретение наиболее популярных моделей Lexus.

С 1 по 28 февраля клиенты имеют возможность получить дополнительную выгоду[i] 200 000 рублей, воспользовавшись программой Lexus Trade-in[ii]. Данное предложение распространяется на элегантные бизнес-седаны Lexus ES 200 и ES 250, премиальный городской кроссовер NX, включая версию Sport[iii], премиальный кроссовер RX, престижный внедорожник GX и флагманский внедорожник LX в любой из существующих комплектаций.

Специальные предложения отражают индивидуальный подход бренда к клиенту, основанный на традиции японского гостеприимства омотенаши. Результатом такого подхода стала высочайшая оценка клиентами работы дилерских центров бренда. Согласно результатам исследования, опубликованного аналитическим агентством «АВТОСТАТ»[iv], Lexus лидирует на российском рынке по индексу удовлетворенности покупкой в дилерском центре.

Подробности об акциях февраля 2017 года, информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять в Лексус – Мурманск и на сайте.

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[i] Выгода достигается путем предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля.

[ii] Трейд-ин. С 1 по 28 февраля 2017 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus ES 200, ES 250, NX, RX, GX, LX 2016 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции Дилерах уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

[iii] Новая версия Sport - Спорт

[iv] Японский премиум-бренд Lexus лидирует по удовлетворенности покупкой у дилера. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 2015 года провело исследование удовлетворенности покупкой автомобиля у дилера, которое базировалось на основе опроса автовладельцев www.autostat.ru. По данным исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» за 2015 год, проведенного среди премиальных брендов путем опроса автовладельцев, больше всего удовлетворены покупкой автомобиля у дилера владельцы Lexus – показатель данного бренда составил 89,8 балла. Опрос проводился по шести критериям: ассортимент автомобилей в салоне, достоверность предоставляемой информации, индивидуальный подход (внимание к деталям), компетентность персонала (качество консультации), приветливость (дружелюбность) персонала и сроки ожидания желаемого автомобиля. Источник информации.