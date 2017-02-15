ОБ ДПС ГИБДД разыскивает водителя и очевидцев наезда на ребенка

16 Февраля 2017 года, 09:13

МУРМАНСК/ 16 февраля - 19 января 2017 года в 14:00 в Мурманске на регулируемом перекрестке в районе дома №141 по пр. Кольский неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершая поворот направо при выезде на проспект Кольский со стороны ул. Г.Рыбачьего, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора со стороны дома №141 в сторону остановочного комплекса.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся.

В результате происшествия мальчик, 2008 года рождения, получил телесные повреждения и был обслужен в лечебном учреждении амбулаторно.

Убедительная просьба очевидцев происшествия, а также водителя транспортного средства обратиться в ОБ ДПС ГИБДД по телефонам: 8 (8152) 42-18-45, 40-79-70 либо 127.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области