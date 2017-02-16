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Главная » Авто » Пять самых редких моделей Porsche
 
 
 
 
16 Февраля 2017 года, 18:14

Пять самых редких моделей Porsche


В медиа отделе Porsche придумали новый формат для своего YouTube-канала, в котором рассказывают о Топ-5 самых необычных автомобилей марки в различных областях. Первый выпуск посвящен пяти самым редким серийным моделям Porsche.

На пятом месте в рейтинге оказался желтый 911 Turbo S (360 л.с.) 1992 года. В спорткаре использовались детали из карбона, а всего именно таких желтых 911-х было выпущено шесть экземпляров.

Четвертое место у хэтчбека 924 Carrera GTS 1981 года выпуска. Модель была выпущена для омологации гоночной версии. Всего в Porsche сделали 49 экземпляров 924 Carrera GTS, причем все красного цвета.

Третье место у легендарного 911 GT1. Суперкар является дорожной версией гоночного спортпрототипа, выигравшего «24 часа Ле Мана» в 1998 году. Для омологации победителя суточного марафона компания выпустила 21 штуку «гражданских» 911 GT1.

На втором месте в рейтинге 911 Carrera SC/RS 1984 года выпуска. Модель, выпущенная в количестве 20 экземпляров, представляет собой дорожную версию раллийного спорткара.

Наконец, на вершине рейтинга находится родстер 356 America Roadster. Модель представляет собой облегченную модификацию модели 356, производство которой стартовало в 1948 году. Тираж 356 America Roadster составляет 16 экземпляров.

Больше подробностей об пятерке редких Porsche смотрите в видео:

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