За сутки в Мурманской области произошло 473 нарушений ПДД

16 Февраля 2017 года, 11:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ — За прошедшие сутки при надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, сотрудниками ГИБДД выявлено 473 нарушения Правил дорожного движения.

39 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей. Кроме того, выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 209 нарушений ПДД. 22 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 88 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.