Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Маячок»

16 Февраля 2017 года, 16:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля - 17 февраля текущего года на территории областного центра силами сотрудников отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Мурманской области будет проводиться мероприятие «Маячок», направленное на повышение дисциплины участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с непредоставлением преимущества в движении автомобилям с включенным проблесковым маячком синего (красного) цвета и специальным звуковым сигналом.

Основная задача мероприятия – еще раз напомнить водителям о необходимости предоставления права преимущественного проезда автомобилям специального назначения, которые спешат оказать помощь гражданам.

Госавтоинспекция напоминает о том, что при приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного или синего цветов и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемых им транспортных средств.

За нарушение этого правила водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

Водители должны помнить, что игнорирование звуковых и световых сигналов создает аварийную ситуацию на дорогах и от соблюдения Правил дорожного движения зависит не только их собственное благополучие и жизнь, но и жизни других людей.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области