В Североморске будет ограничено движение

16 Февраля 2017 года, 17:26

СЕВЕРОМОРСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – В Североморске 21 февраля в связи с предполагаемыми учениями, проводимыми в рамках подготовительных мероприятий по обеспечению безопасности проведения Дня Защитника Отечества, с 9:00 до 12:00 возможно ограничение движения личного автотранспорта в районе МБУК ДК «Строитель», перекресток ул. Адмирала Падорина и ул. Советской.

Проезд личного автотранспорта будет организован с ул. Полярной по ул. Сизова в районе ЕРЦ, с ул. Комсомольской по ул. Флотских строителей до ул. Колышкина. Оперативный штаб в Мурманской области просит жителей микрорайонов, находящихся в районе МБУК ДК «Строитель» рядом с перекрестком ул. Адмирала Падорина и ул. Советской, 21 февраля в период времени предполагаемых учений без острой необходимости не покидать свои квартиры и рабочие места.