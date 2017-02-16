Дорога на Териберку и Туманный открыта для проезда

17 Февраля 2017 года, 10:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 17 февраля, с 10:00 открыт проезд по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС от 32 километра до посёлка Туманный и подъезд к Териберке. Участок от Североморска-3 был закрыт с 20:30 15 февраля. Ранее глава поселка рассказала «Би-порту», что ситуация с продовольствием и топливом в Териберке стабильна.

Кроме этого для расчистки трасс на территории Мурманской области будет задействовано 111 единиц техники. По данным «Мурманскавтодора», в ночное время работало 57 снегоуборочных машин.