Два человека пострадало в ДТП В Мурманске

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности аварии, произошедшей сегодня на проспекте Героев-североморцев. По уточнённой информации, водитель автомобиля ВАЗ-211030 не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в световую опору.
«Пострадавшие в результате происшествия 27-летний пассажир и 24-летний водитель были госпитализированы с места ДТП», – уточнили в УМВД России по Мурманской области.
Ранее сообщалось, что спасателям пришлось разрезать транспортное средство для помощи людям.
Фото: Антон Гейко