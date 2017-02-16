Два человека пострадало в ДТП В Мурманске

17 Февраля 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности аварии, произошедшей сегодня на проспекте Героев-североморцев. По уточнённой информации, водитель автомобиля ВАЗ-211030 не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в световую опору.

«Пострадавшие в результате происшествия 27-летний пассажир и 24-летний водитель были госпитализированы с места ДТП», – уточнили в УМВД России по Мурманской области.

Ранее сообщалось, что спасателям пришлось разрезать транспортное средство для помощи людям.

Фото: Антон Гейко