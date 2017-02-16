Пешеходы за сутки совершили 33 нарушения ПДД в Мурманской области

17 Февраля 2017 года, 11:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД за прошедшие сутки на дорогах Мурманской области выявлено 358 нарушений правил дорожного движения. Из них 33 совершили пешеходы, включая шесть нарушений допущенных несовершеннолетними. Три водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, еще девять человек – за неуплату административных штрафов.

Зарегистрировано шесть нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 121 нарушение ПДД. Всего было оформлено 89 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.