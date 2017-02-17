Водитель попал под колёса внедорожника при оформлении ДТП в Мурманске

17 Февраля 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Участниками в аварии на Восточно-объездной дороге стали не шесть, а три автомобиля. Об этом «Би-порту» сообщили в отеле пропаганды ГИБДД.

На девятом километре автоподъезда к Мурманску водитель, 1974 года рождения, управлявшая «Hyundai Solaris» въехала в отбойник. В нее врезался мужчина, 1977 года, на «Hyundai Getz».

«Во время оформления ДТП водителя «Hyundai Getz» сбивает «Toyota Land Cruiser», за рулем которой находился мужчина, 1960 года рождения. В результате пострадал водитель-пешеход, 1977 года рождения, и женщина, управлявшая «Hyundai Solaris», – уточнил сотрудник ГИБДД.

Фото: Игорь Голубин