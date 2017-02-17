Какой спорткар Porsche звучит лучше всего?

18 Февраля 2017 года, 22:35

На YouTube канале немецкой марки появилось новое видео из цикла «Топ-5 самых необычных Porsche». В прошлый раз нам показали пятерку самых редких моделей, а сейчас в компании выбрали Топ-5 спорткаров с самым лучшим звуком.

Пятое место в рейтинге заняла 911 Carrera RS 2.7, выпущенная в 1970-х для омологации раллийной версии. На четвертом месте гоночный 550 Spyder мощностью 110 лошадиных сил. Далее идет современная модель 911 GT3 RS с 500-сильным мотором. Второе место у 887-сильного супер-гибрида 918 Spyder. А на вершине звукового рейтинга суперкар Carrera GT с 5,7-литровым атмосферным V10. Эта знаменитая модель производилась с 2003 по 2006 год, и действительно обладает волшебным звучанием.

Посмотрите и послушайте автомобили из рейтинга в данном видео: